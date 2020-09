Donderdag reconstructie moord Uyttersprot, dader heeft andere advocaat

De steekpartij die 2 dagen geleden plaatsvond aan de Houtkaai in Aalst was een afrekening tussen twee minderjarigen. Een 16-jarige jongeman kon als verdachte worden geïdentificeerd en opgepakt. Hij werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde, die hem in een gesloten instelling plaatste. Het slachtoffer, een jongen van 17, moest met spoed geopereerd worden maar is intussen buiten levensgevaar. De jongens zouden mogelijk in een jeugdbende zitten die bekend is bij de politie. Bij het onderzoek zullen ook camerabeelden bekeken worden.