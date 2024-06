Jaron Sertin geeft meer uitleg: "Dit is de laatste reddingsboei"

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt officieel stopgezet. Dat meldt het federaal parket vrijdag op een persconferentie. 'Dit is niet de boodschap die we wilden brengen, maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat geen verdere onderzoeksdaden meer gesteld kunnen worden in het dossier', klinkt het bij federaal procureur Ann Franssen.





'We hadden hier liever in andere omstandigheden gezeten, dit is geen aangename boodschap en het valt ons zwaar', stak Franssen van wal. 'Maar wegens ons diepe respect voor de slachtoffers en de nabestaanden en het belang van duidelijkheid en transparante communicatie, moeten we deze boodschap brengen. We beseffen ten volle dat het vinden van de waarheid en het zoeken naar gerechtigheid de slachtoffers jaren heeft gestuwd. Ook voor ons, magistraten en politie, was dat het doel. Helaas hebben wij die waarheid niet kunnen bovenhalen.' Franssen verklaarde verder dat de onderzoeksrechter haar dossier een aantal maanden geleden heeft overgemaakt aan het federaal parket, omdat zij van oordeel was dat geen verdere nuttige onderzoeksdaden konden worden uitgevoerd. 'Het federaal parket is ook van mening dat alle onderzoeksdaden werden verricht. Jaren van intensief en volgehouden speurwerk hebben helaas niet geleid tot het resultaat waarop we hadden gehoopt, namelijk de identificatie van de daders van de feiten.'





Concreet wordt het dossier nu overgemaakt aan de raadkamer, waar het onderzoek formeel zal worden afgesloten. Franssen onderstreept dat dat debat zal gevoerd worden in aanwezigheid van de onderzoeksrechter en alle partijen. Slachtoffers zullen nog inzage krijgen in het dossier en kennis krijgen van het volledige onderzoek, waarop zij eventueel nog wel bijkomende onderzoeksdaden kunnen vragen mochten zij dat nodig achten.





Na zowat 40 jaar valt dus officieel het doek over het lange onderzoek, dat in 2018 door het federaal parket werd overgenomen. 'We zijn toen het engagement aangegaan om koste tot moeite te sparen om tot een doorbraak te komen', aldus Franssen, die aankaart dat er de laatste vijf jaar 1.518 tips en info's zijn bekeken, 593 DNA-stalen zijn afgenomen en 2.747 vingerafdrukken zijn vergeleken. De moorden en aanslagen van de Bende van Nijvel kunnen wettelijk niet verjaren na een recente wetswijziging. Als er nieuwe feiten opduiken, kan het onderzoek dus altijd opnieuw geopend worden.





De Bende van Nijvel pleegde tussen 1983 en 1985 verschillende brutale overvallen, vooral op warenhuizen, en maakte 28 dodelijke slachtoffers. Zo was er onder meer de overval van de gemaskerde gangsters op de Delhaize in Aalst waarbij acht doden vielen.





Later meer.