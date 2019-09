Ruzie over hond eindigt in steekpartij in Baasrode

Bij een ruzie in de Fabriekstraat in Baasrode is gisteravond een man een paar keer in de arm gestoken en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het 40-jarige slachtoffer zou samen met een vriend de hond van de dader hebben lastig gevallen. Hierdoor ontstond een discussie die uiteindelijk eindigde in een steekpartij. De dader stak het slachtoffer met een groot mes dat hij in de woning van zijn ex-vriendin was gaan halen. De vriend van het slachtoffer kreeg van de dader ook nog een kopstoot. De neergestoken man werd zwaargewond, maar buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De dader werd door de politie in de boeien geslagen.