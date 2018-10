Een terugblik op onze verkiezingsshow Oost-Vlaanderen Kiest. Van 's ochtends vroeg zaten onze journalisten in het kielzog van de politici en dat overal verspreid in de regio. We mochten in onze marathonuitzending een kleine 50 gasten ontvangen, goed voor 8 uur boeiende televisie over de gemeenteraadsverkiezingen. Volgend filmpje is een terugblik op deze bewogen dag, met een wijze les op het einde.