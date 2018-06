In Temse is er ingebroken in de Heilig Hartkerk. Dieven forceerden de achterdeur en namen onder meer een schilderij van de Antwerps-Wase kunstschilder Tony Van Os mee, dat ze uit de kader sneden. Ze kraakten ook een brandkast. Een waardevolle kelk die daarin zat, maakten ze ook. enkele duizenden euro's aan spullen zijn verdwenen. Volgens de pastoor is het de eerste keer dat er in de kerk is ingebroken.