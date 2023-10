Dierenrechtenadvocaat: "Iedereen in België zou ondertussen moeten weten dat apen bezitten verboden is"

De politie is nog altijd op zoek naar de man die gisteren een advocate doodschoot aan haar kantoor in Sint-Lievens-Houtem. Ook haar zoon incasseerde een schot, maar hij overleefde de schietpartij wél. De dader, volgens getuigen een oudere man in grijze kledij en laarzen, vluchtte na de aanslag te voet weg. Hij is nog altijd niet gevonden. De speurders houden er wel rekening mee dat de man mogelijk uit het leven is gestapt. De moordaanslag komt hard binnen in de gemeente, zegt de burgemeester. Het slachtoffer was er graag gezien.