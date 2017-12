Ook in Beveren is er dit weekend een lijsttrekker voorgesteld. Die van Open Vld. De kans is groot dat het de jongste lijsttrekker zal zijn in onze regio. Kasper Dierckx is amper 23 en nog geen jaar lid van de partij. Maar de liberalen in Beveren gaan voluit voor vernieuwing en daarom was de keuze voor Dierckx als lijsttrekker snel gemaakt. Gemeenteraadslid Luc Maes is tevreden met een plaats als lijstduwer. De partij hoopt eind volgend jaar van één zetel naar drie zetels te groeien en wil werk maken van een belastingverlaging en een beter klimaat voor ondernemers in Beveren.