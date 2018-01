Dienstverlening en mobiliteit belangrijke thema's in Sint-Niklaas

In Aalst zijn de oppositiepartijen Open VLD en sp.a niet te spreken over de manier waarop belangrijke dossiers in de gemeenteraad behandeld worden. Op de laatste gemeenteraad van het jaar gisteravond stonden er 45 dossiers op de agenda en moesten er nog heel wat meerjarenplannen en budgetten gestemd worden. In totaal meer dan 950 pagina's aan dossier. De gemeenteraadsleden zijn kwaad omdat ze de informatie te laat hebben gekregen en dat ze zich daarom zo niet goed konden voorbereiden. Ze vinden dat de oppositie zo monddood wordt gemaakt.