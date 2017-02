Diefstal met geweld in hotel/restaurant in Wetteren, 3 verdachten gevat

De Gentse correctionele rechtbank heeft celstraffen van 27 en 23 jaar cel opgelegd aan twee leden van een Oekraïense bende mensensmokkelaars, voor het ombrengen van een vrachtwagenchauffeur in 2015. Langs de E17 in Waasmunster werd op 7 mei 2015 het lichaam aangetroffen van een Litouwse vrachtwagenbestuurder, die met geweld om het leven gebracht was in de cabine van zijn truck. Op 12 mei 2015 pakte de wegpolitie op de parking aan de E40 in Drongen twee Oekraïense mannen op. Ze bleken in het bezit van Poolse identiteitskaarten waarover ze geen goede uitleg konden geven. Uit onderzoek bleek dat een van de Oekraïense mannen te maken had met de dood van de truckchauffeur. Het onderzoek toonde ook aan dat de truckchauffeur in Drongen gedood werd en dat de vrachtwagen nadien door de verdachten werd overgebracht naar Waasmunster. Het slachtoffer werd in zijn vrachtwagencabine neergestoken en gewurgd met een gps-kabel, na een discussie over 10.000 euro die hij nog moest krijgen. Omdat de eerste beklaagde al eens veroordeeld werd en niet had meegewerkt met het onderzoek, kreeg hij de zwaarste straf. De 36-jarige man kreeg 27 jaar cel opgelegd. De tweede beklaagde, een 27-jarige man, kreeg 23 jaar cel. Het openbaar ministerie had 25 en 22 jaar cel gevorderd. De verdediging kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.