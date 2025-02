Dief die betrapt werd in Lebbeke, blijkt verantwoordelijk voor 28 inbraken

Een dief die in oktober op heterdaad betrapt werd in Lebbeke, blijkt veel meer inbraken op zijn kerfstok te hebben. Een dertigtal in totaal. Dat blijkt uit onderzoek van de recherche van de politiezone Buggenhout-Lebbeke. Zo zou hij 28 inbraken gepleegd hebben. Zes in Lebbeke zelf, de rest in Aalst, Dendermonde, Wemmel, Opwijk en Liedekerke. Ook elders in Europa heeft hij feiten gepleegd. De verdachte werd in oktober al voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Sindsdien is hij aangehouden.