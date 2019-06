D'haeseleer (Forza Ninove) vreest ook nationaal een "coalitie van verliezers"

En wie in datzelfde halfrond nog voor Vlaams Belang zal zetelen is Filip Brusselmans. Brusselmans komt uit Stekene en is amper 21 jaar oud. Hij wordt zo het jongste parlementslid in ons land ooit. Hij wordt vaak vergeleken met Dries Van Langenhove, maar hij wil vooral z'n eigen weg bewandelen. Toch kwam hij net als Van Langenhove het voorbije jaar in het nieuws door controversiële uitspraken over holebi's en transgenders.