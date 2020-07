D'haeseleer (Forza Ninove) en Slagmulder (Vlaams Belang) zien geen voordelen in nieuwe regels lokale verkiezingen

De gouverneurskwestie in Oost-Vlaanderen heeft de politiek geen goed gedaan. Dat zegt voormalig provinciegouverneur Jan Briers. Briers is ervan overtuigd dat Carina Van Cauter een uitstekende gouverneur zal zijn. Maar de manier waarop ze is aangeduid, is pijnlijk, zegt hij. Van Cauter werd politiek benoemd, terwijl de Vlaamse overheid twee jaar geleden nog een objectieve selectieprocedure in het leven had geroepen.