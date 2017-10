Is ze er dan toch nog gekomen? De grote doorbraak in het dossier van de Bende Van Nijvel. Het lijkt erop van wel. Het gerecht in Charleroi onderzoekt een nieuw spoor naar de zogenoemde Reus. Het zou gaan om een man uit Aalst die in de jaren tachtig rijkswachter was. Eerst in Dendermonde, nadien in Aalst. Vrienden en ex-collega's zijn geschokt. Want de verdachte was niet alleen politieman, maar ook een rasecht carnavalist. Dat getuigt een goede vriend die anoniem wil blijven.