De gemeente Herzele is sinds vandaag een muurschildering rijker. Vorige week zag u al in ons nieuws dat de Nederlandse kunstenaar Joren Joshua daar aan het werk is in het Straatje van de Vrede. En nu is die muurschildering ook klaar. Met zijn felle kleuren en vol verwijzingen naar Herzele is het een echte eyecatcher. En het resultaat mag er zijn, vinden de buurtbewoners. Ze hebben dan ook zelf inspraak gehad in het ontwerp.