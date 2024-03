Derde en laatste fase van de restauratie van het Lam Godsretabel in Gent

Op het Utopiaplein in Aalst is dit weekend de gigantische muurschildering van schrijver Louis Paul Boon onthuld. Dat gebeurde naar aanleiding van zijn geboortedag, 15 maart. Boon was van Aalst, en was één van de grootste Vlaamse schrijvers van de vorige eeuw. Zijn portret van maar liefst 12 meter breed en 8 meter hoog prijkt voortaan op deze muur tegenover de stadsbibliotheek. Het kunstenaarscollectief Puncheur is ongeveer een week bezig geweest met het maken van de mural. Voor het portret hebben ze zich gebaseerd op onuitgegeven werk van fotograaf Paul Van den Abeele, die ook een vriend was van Louis Paul Boon. Heel wat kijklustigen hebben dit weekend de muurschildering al eens van dichtbij bewonderd. En het werk valt duidelijk in de smaak. Ook in de stadsbibliotheek Utopia zelf is er nog een infopunt voor Boon bijgekomen.