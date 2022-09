Dennis Peeters vangt bot voor Cassatie voor moord op ex-vrouw Barbara

De verdachte van de steekpartij zaterdagochtend in Aalst, waarbij een cafébaas levensgevaarlijk gewond raakte, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Het incident gebeurde rond half zes zaterdagochtend aan het Priester Daensplein. Een cafébaas werd er neergestoken door een 30-jarige man. De vermoedelijke dader werd opgepakt voor poging tot moord. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd en ook het labo kwam ter plaatse. De man werd zondag aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij verscheen vandaag voor de raadkamer in Dendermonde, die zijn aanhouding bevestigde.