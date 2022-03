Dennis Peeters tekent cassatieberoep aan tegen veroordeling tot dertig jaar cel voor moord

De politie van Aalst had nog nieuws te vertellen. De hoofdverdachte van de moord op de Turkse Aalstenaar Yunus Calik zit opgesloten in een Belgische gevangenis. De man werd vorige week door de politie van Aalst overgebracht van Parijs naar België. Yunus werd in november vorig jaar in de Lange Zoutstraat in elkaar geslagen en geschopt. Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. De hoofdverdachte sloeg nadien op de vlucht naar het buitenland, maar kon vorige maand opgepakt worden in Frankrijk. Burgemeester Christoph D'Haese vroeg om zijn uitlevering. Ondertussen verscheen de verdachte al voor de onderzoeksrechter in België. Die bevestigde zijn aanhouding. Na een eventuele veroordeling zal de verdachte de rest van zijn straf in ons land uitzitten.