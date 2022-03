Dennis Peeters krijgt 30 jaar voor de moord op zijn vrouw Barbara: "Ik houd mijn hart vast voor de toekomst van hun kinderen"

Dennis Peeters, de man van 41 die drie jaar geleden zijn vrouw Barbara Ongena vermoordde, is veroordeeld tot dertig jaar cel. Gisteravond laat werd de man al over de hele lijn schuldig bevonden door de assisenjury in Gent. Dertig jaar, dat is ook wat het openbaar ministerie had gevraagd. De advocaat van Peeters reageert verbolgen. Hij vindt de straf veel te zwaar en zal cassatieberoep aantekenen. De familie van Ongena is opgelucht, maar zal zich de komende jaren ook moeten ontfermen over de twee kinderen van het koppel.