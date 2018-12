Wie de nieuwe burgemeester wordt van Ninove is dus nog altijd onduidelijk. Maar in nagenoeg alle andere steden en gemeenten in onze streek is het wel al geweten welke politicus er de komende jaren aan het roer zal staan. Voor ze aan hun job kunnen beginnen, of kunnen voortzetten, moeten de nieuwbakken burgemeesters eerst de eed afleggen bij de provinciegouverneur. In onze provincie is dat dit jaar een ietwat bijzondere aangelegenheid, want wie die nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen wordt, is nog altijd niet beslist. Daarom neemt gouverneur ad interim Didier Detollenaere de honneurs waar. Vandaag passeren 17 burgemeesters de revue, waarvan negen uit onze regio. De eedaflegging vindt vanavond trouwens niet plaats in de ambtswoning van de gouverneur, maar in een gebouw van de Vlaamse overheid.