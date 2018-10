Dendermondse spoedarts op non-actief na veroordeling voor moord op vrouw

Een 49-jarige spoedarts uit Brakel, die tot gisteren nog werkte in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, is door de rechter in Oudenaarde veroordeeld tot 24 jaar cel. De man was beschuldigd van de moord op zijn vrouw, in 2009. Hij zou ze vergiftigd hebben. Zelf is hij de feiten altijd blijven ontkennen. De arts gaat dan ook in beroep tegen het vonnis. Hij is nu vrijgelaten in afwachting van de verdere procedure, maar zijn job als hoofd van de spoeddienst mag hij voorlopig niet opnieuw opnemen.