Dendermondse politie pakt uit met primeur: "Barrier On Strong Spikes moet voertuigen uit feestzone weren"

In Dendermonde staat de politie op scherp voor de jaarlijkse ommegang, Katuit. 72 agenten en twee patrouillehonden moeten de veiligheid er garanderen. Ook de binnenstad is verkeersvrij gemaakt. De politiezone heeft trouwens een primeur beet, want als eerste van ons land mogen ze in Dendermonde deze 'Barrier On Strong Spikes' gebruiken. Die constructie moet voertuigen uit de feestzone weren. Ze kan makkelijk opgesteld of verplaats worden, en voetgangers en fietsers hebben er weinig of geen hinder van.