Dendermonds volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen stopt met politiek

Ook in Zele heeft huidig Open Vld-burgemeester Patrick Poppe zijn lijst voorgesteld. Dat hij kandidaat is om zichzelf op te volgen als burgervader maakten we vorig jaar al bekend. Poppe is al 17 jaar burgemeester in Zele. Met de hulp van mensen waar hij zich voor deze verkiezingen mee omringt, hoopt hij in oktober aan zijn vierde ambtstermijn te kunnen beginnen.