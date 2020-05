Dendermonde: Man valt agent aan met schroevendraaier, ook twee anderen opgepakt

Drie mannen uit Dendermonde moeten zich in snelrecht voor de rechtbank verantwoorden wegens weerspannigheid en geweld tegenover enkele politieagenten. Tijdens een controle aan de Steenweg van Grembergen dinsdagavond viel één van hen een agent aan met een schroevendraaier. Toen de politie de verdachte wou boeien, bleef de 24-jarige man zich verzetten. Hij bleek ook z'n vader te hebben opgebeld, die op zijn beurt de politie begon te bedreigen. En ook een derde man, die zich in de auto bevond, gedroeg zich agressief. Uiteindelijk had de politie van Dendermonde bijstand nodig van patrouilles van de zones Berlare/Zele, Lebbeke/Buggenhout en Hamme/Waasmunster om iedereen in te rekenen. Ze zijn gedagvaard door het parket in snelrecht. Op 24 juni zullen ze het aan de rechtbank in Dendermonde mogen uitleggen.