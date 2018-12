Witte rook in Denderleeuw. Vrijdagavond is daar, na wekenlang onderhandelen, de nieuwe coalitie bekendgemaakt. Het wordt er een tussen LvB van burgemeester Jo Fonck, CD&V van lijsttrekker Jan De Nul, en Groen. Nochtans was Vlaams Belang er de grote winnaar van de verkiezingen, met 26% van de stemmen. Maar die partij moet dus weer naar de oppositiebanken. Over de invulling van burgemeester en schepenenambten wil de coalitie voorlopig nog niks kwijt. Een paar belangrijke actiepunten in het bestuursakkoord werden wel toegelicht. En ja, we hebben naar het signaal van de kiezer geluisterd, zegt Jo Fonck.