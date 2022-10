Denderleeuw gaat systematisch identiteit controleren rond station

Het ziet ernaar uit dat zowel Beveren, Kruibeke én Zwijndrecht zich zullen engageren om een fusie tussen de drie gemeenten te onderzoeken. Zoals we gisteren al voorspelden heeft een ruime meerderheid in Kruibeke het licht daarvoor op groen gezet. De gemeenteraad van Beveren stemt vanavond over de kwestie. Ook in Beveren zullen ze een meerderheid vinden. En donderdagavond krijgt Zwijndrecht dezelfde vraag op het bord. Twee van de drie meerderheidspartijen daar zijn tegen fusieplannen met Beveren en Kruibeke. Maar onder meer met de hulp van Vlaams Belang gaat Zwijndrecht toch aan een wisselmeerderheid geraken. De vraag is of zo het cordon sanitaire doorbroken wordt.