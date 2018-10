Definitief: CD&V en N-VA besturen komende zes jaar Zottegem

Antoine Denert, lijsttrekker van partij D.E.N.E.R.T. en 30 jaar burgemeester van Kruibeke, is wel blij met de coalitie. Ook al ben ik niet welkom voor CD&V en N-VA, er is tenminste een oplossing voor Kruibeke, zo zegt hij. Denert is niet vergeten dat huidig burgemeester Jos Stassen hem in 2012 naar eigen zeggen aan de kant heeft gezet. Maar dit is geen wraak of revanche, aldus Denert. En evenmin kiezersbedrog.