De Winter Bouwgroep gedagvaard in faillissement door openbaar ministerie

En we blijven in de rechtbank. Want de rechters in het proces tegen Schild & Vrienden mogen aanblijven. Dat heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Oost-Vlaanderen beslist. Vorige week werd de zaak nog uitgesteld omdat de advocaat van hoofdfiguur Dries Van Langenhove aangedrongen had op een andere kamer en andere rechters. Volgens de advocaat waren die rechters niet volgens de wet toegewezen aan de zaak. De rechtbank van eerste aanleg moest dat onderzoeken. En die zegt nu dat alles wél correct is gebeurd. Wanneer de zaak verder gaat, is niet duidelijk. Naast Dries Van Langenhove staan ook nog zes andere mannen terecht. Daarbij ook iemand uit Sint-Niklaas, en iemand uit Aalst.