In een reactie op een mogelijke coalitie in Ninove tussen Forza Ninove van Guy D'haeseleer en N-VA, om zo een meerderheid te halen, zegt N-VA voorzitter Bart De Wever dat hij nog de situatie nog nader moet bekijken, maar dat hij er alvast geen voorstander van is om het 'cordon sanitaire' te doorbreken. Forza Ninove heeft een grote aanhang bij het Vlaams Belang.