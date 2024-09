In Herzele woont waarschijnlijk de oudste kat van het land. Isabelle is maar liefst 24 jaar en 7 maanden oud. Ze werd door haar baasjes Ann en Gerdi jaren geleden geadopteerd uit het dierenasiel. Ondanks haar leeftijd stelt Isabelle de kat het nog heel goed. En ook al heeft ze al wat last van enkele ouderdomskwaaltjes, ze blijft jong van geest door een goeie verzorging en enkele speelkameraadjes.