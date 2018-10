De Potter: procedure tot rechttrekking van N42 kan wel degelijk worden verdergezet

De N-VA in Buggenhout behoudt het vertrouwen in de kandidaat die ervan verdacht wordt cocaïne te hebben gedeald op een fuif. Gisteren zag u in ons nieuws dat een 23-jarige kandidaat van de lokale N-VA door de politie ondervraagd werd omdat er in zijn omgeving drugs werden gevonden. Hij werd verhoord maar meteen daarna weer vrijgelaten. Het partijbestuur behoudt het vertrouwen in de man, maar wacht wel het politie-onderzoek af. De man zelf wil niet reageren voor de camera, maar blijft met klem ontkennen dat hij iets met drugs te maken heeft.