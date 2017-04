De padt krijgt steun in strijd tegen verdeling gemeentefonds

Volgens Lokeraar Björn Rzoska, fractieleider voor Groen in het Vlaams parlement is de graaicultuur in de Vlaamse regering al even erg als die bij de intercommunales. Dat moet blijken uit een lijst van zo'n 75 agentschappen en autonome instellingen die hij heeft opgemaakt. Vooral mandatarissen van N-VA en CD&V horen bij de grootverdieners. In de top 5 staat ook Vera Van der Borght, Open Vld-gemeenteraadslid uit Aalst.