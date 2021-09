De eerste schooldag, altijd een beetje spannend voor de allerkleinsten

Volgende week woensdag is het 1 september, dan trekken opnieuw honderdduizenden leerlingen naar de klassen. Maar het is nog maar de vraag of die allemaal een leerkracht voor de klas zullen hebben. Want heel wat scholen zijn nu, enkele dagen voor de start van het nieuwe schooljaar, nog steeds op zoek naar onderwijzend personeel. Vooral in het secundair onderwijs is het probleem groot. In het Waasland staan er gemiddeld nog vijf vacatures open per school.