Dave De Kock heeft lichaam van Dean zaterdagmiddag achtergelaten, blijkt uit oproep van politie

De Belgische en Nederlandse speurders willen Dave De Kock én zijn vriendin in ons land voor de rechter laten verschijnen. En dat zal ook gebeuren. Dat heeft het Nederlands Openbaar Ministerie zopas bevestigd. De speurders van de twee landen moesten nog formeel hun akkoord geven om de vervolging en het proces van De Kock in ons land te laten plaatsvinden. De Kock en zijn vriendin worden er allebei van verdacht de 4-jarige Dean uit Verrebroek om het leven te hebben gebracht. De Kock werd maandagmiddag opgepakt in Nederland, z'n vriendin in Sint-Gillis-Waas, gisteren in haar appartement. Zij is volgens verschillende media aangehouden op verdenking van ontvoering én van moord. Het is wel nog niet helemaal duidelijk welke rol zij speelde.