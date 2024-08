Dave De Kock bekent na 2,5 jaar dat hij kleuter Dean heeft doodgeslagen

Dave De Kock heeft na 2,5 jaar bekend dat hij de 4-jarige kleuter Dean Verberckmoes heeft doodgeslagen in zijn auto. Dat schrijven onze collega's van Het Laatste Nieuws. Er is nu voor het eerst ook duidelijkheid wat er zich precies heeft afgespeeld, voordat het jongetje na een dagenlange zoektocht dood werd aangetroffen op het eiland Neeltje Jans in Nederland. De Kock hield meer dan twee jaar vol dat de kleuter was gestorven door twee ongelukkige valpartijen. Een eerste keer in het appartement in Sint-Gillis-Waas waar hij op de jongen paste, en later toen de kleuter uit zijn wagen stapte. Maar zijn verklaringen kwamen niet overeen met de veelvuldige verwondingen op het lichaam van Dean. Ook een autopsie kon de verklaringen van de verdachte niet bevestigen. Dave De Kock heeft nu tijdens zijn eindverhoor bij de onderzoeksrechter op 23 mei van dit jaar toegegeven dat hij Dean dan toch om het leven heeft gebracht in zijn auto. Hij verklaarde 'te zijn ontploft', maar weet niet meer waarom. Het dossier zit intussen bij het parket-generaal in Gent, met het oog op een assisenproces. Maar er is nog geen vordering opgesteld. Er is dus nog niet beslist wie voor welke feiten voor het hof van assisen zal moeten verschijnen.