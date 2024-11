Dader van home-invasion en verkrachting in Sint-Niklaas krijgt gevangenisstraf van zes jaar

In de rechtbank van Dendermonde is een 28-jarige man dan weer veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes jaar. De man overviel in maart een vrouw van 69 jaar bij haar thuis in Sint-Niklaas. Hij verkrachtte de vrouw ook en liet ze voor dood achter. Daarna vluchtte hij naar het station van Sint-Niklaas en nam hij de trein naar Antwerpen. In beide stations werd hij uitgebreid gefilmd. Die beelden werden verspreid door het opsporingsprogramma Faroek en daardoor kon de verdachte geïdentificeerd en opgepakt worden. De man uit Somalië is nu veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes jaar. De rechter besliste ook tot een ter beschikking stelling van vijf jaar en ontzette de man voor tien jaar uit zijn rechten.