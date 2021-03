Dader van bommelding in Gentse school is minderjarige uit Zele

De vrouw die twee jaar geleden haar man doodstak in hun B&B in Zottegem, moet zich voor het hof van assisen verantwoorden. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent heeft de zaak zoals verwacht doorverwezen. Chris T., stak begin 2019 haar echtgenoot neer in hun bed and breakfast in deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove. De man overleed aan zijn verwondingen. Moord, volgens het parket. Het resultaat van jarenlange vernedering, zegt de advocaat van de vrouw. Volgens de verdediging gebeurde de steekpartij in een opwelling. De dochter van het koppel bleef na de feiten alleen achter. Ze houdt ondertussen wel weer contact met haar mama in de gevangenis. De assisenzaak tegen Chris T. is wellicht voor dit najaar.