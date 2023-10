In Denderleeuw is Bert Van Vaerenbergh schuldig bevonden aan misbruik van documenten die hij verkreeg uit het inzagerecht in het strafdossier van zijn vrouw Erna Scheerlinck. Die gebruikte hij tegen burgemeester Jo Fonck. Hij krijgt evenwel geen straf opgelegd, maar de gunst van de opschorting. De zaak is een uitloper van de heibel die er jarenlang was rond de aankoop van de vastgoedsite Van Roy in 2012 door de gemeente. Het was voormalig N-VA-schepen Erna Scheerlinck, toen lid van de oppositie en echtgenote van Bert Van Vaerenbergh, die ervan overtuigd was dat bij de aankoop gesjoemeld was. Maar gerechtelijke onderzoeken draaiden op niets uit en Jo Fonck werd in 2017 buiten vervolging gesteld. De burgemeester diende daarop klacht in tegen Scheerlinck en Van Vaerenbergh, voor laster en eerroof. De rechtbank oordeelt nu dat Van Vaerenbergh enkel te ver is gegaan in het misbruik van het inzagerecht. Maar omdat hij een blanco strafblad heeft, krijgt hij de gunst van opschorting. Erna Scheerlinck was in deze zaak eind 2020 al vrijgesproken.