Correctionele rechter nog strenger voor doodrijder Sint-Niklaas: 7 jaar cel, 11 jaar rijverbod en hogere boete

Sejad Sadiku, de 29-jarige man die zijn 24-jarige echtgenote doodstak in 2016, in het Oost-Vlaamse Wichelen, is schuldig aan moord. Dat heeft de jury van het Gentse hof van assisen zopas beslist. Het Openbaar Ministerie vordert een straf van 28 jaar. De man bracht zijn vrouw met verschillende messteken om het leven in de auto van het koppel. Daarna dumpte hij haar langs een veldweg in Wichelen. De man bekende meteen dat hij zijn vrouw iets had aangedaan na een ruzie thuis, maar wist niet of ze nog leefde. Het koppel had samen vier kinderen en behoorde tot de Roma-gemeenschap. Momenteel buigt de jury zich nog over de strafmaat.