Coronavirus - Rusthuisbewoonster Stella: "Ik zit vooral in met de mensen die hier werken"

Laat ons even kijken naar de toestand in onze regionale ziekenhuizen. Die volgen min of meer de nationale trend. Het aantal overlijdens neemt helaas toe, maar gelukkig neemt het aantal opnames af. Het AZ Nikolaas noteerde de afgelopen 24 uur 4 extra overlijdens. Dat brengt het totaal op 17. De Aalsterse ziekenhuizen recupereren van een gitzwarte dag gisteren. Gisteren stierven er 7 mensen, vandaag werd er één extra overlijden genoteerd. Ook in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde vallen opnieuw 2 dodelijke slachtoffers te betreuren. Het zijn de eerste sinds dit weekend, en dat brengt het totaal op 9. In Zottegem blijven ze voorlopig nog altijd van dodelijke slachtoffers gespaard. In totaal zijn er nu 41 overlijdens in onze streekziekenhuizen.Het goede nieuws is dat het aantal opgenomen personen met het coronavirus overal afneemt. In de Aalsterse ziekenhuizen daalt het aantal opnames met 10, naar een voorlopig totaal van 162. Er verhuisden wel 3 mensen naar de dienst intensieve zorgen. Daar liggen nu 35 patiënten, waarvan er 22 beademd worden. Op de afdelingen van Sint-Niklaas, Dendermonde en Zottegem daalt het aantal COVID-patiënten telkens met 2. De druk op intensieve zorgen blijft daar stabiel.En gelukkig verlaten ook steeds meer mensen het ziekenhuis. In de Aalsterse ziekenhuizen gaat het om 18 patiënten tijdens de laatste 24 uur. In het AZ Nikolaas mochten 8 mensen naar huis. In Zottegem werden 5 mensen ontslagen. En in Dendermonde 3. In totaal werden in onze grote ziekenhuizen al 174 mensen terug naar huis gestuurd. Een hoopgevend cijfer.