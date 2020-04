Coronavirus - Niet alle corona-overtredingen zullen standhouden voor de rechter, waarschuwen advocaten

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft een 60-jarige man aangehouden, in een onderzoek naar de verkoop van een lading vervallen antibacteriële handgels in Sint-Niklaas. De lokale politie nam maandag in een winkel in de Reynaert Galerij, aan de Grote Markt in Sint-Niklaas, een partij vervallen en dus niet-werkende handgels in beslag. De vervaldatum, oktober 2012, was aangepast. De verdachten kleefden ook zelf stickers op de flesjes. De gels werden niet enkel in de winkel maar ook via Marketplace op Facebook verkocht. Naar schatting zouden er een 2.000-tal flesjes verkocht zijn.