Coronavirus - Ook Myriam uit Erembodegem haalt moeder uit woon-zorgcentrum

Laat ons eens kijken hoe de situatie is in de grote ziekenhuizen in de streek. Helaas moeten onze ziekenhuizen vandaag 9 overlijdens melden. In het AZ Nikolaas stierven er de afgelopen 24 uur 5 mensen. In de Aalsterse ziekenhuizen zijn er 3 bijkomende overlijdens. En in het Dendermondse AZ Sint-Blasius valt er ook één nieuw slachtoffer te betreuren. De dodentol staat daarmee op 116.Beter nieuws zien we bij het aantal besmettingen. Daar dalen de cijfers licht ten opzichte van gisteren. Het AZ Nikolaas noteert de sterkste daling. Daar zijn er 7 besmettingen minder. Het AZ Nikolaas meldt vandaag dat de zogenaamde plateaufase is bereikt. Maar daarover zo dadelijk meer. In totaal liggen er nu 312 coronapatiënten in onze ziekenhuizen. De druk op intensieve zorgen is overal stabiel. Alleen in Aalst neemt die een beetje toe met één extra COVID-patiënt.Gisteren mochten er overal opvallend veel mensen weer naar huis. 28 mensen werden ontslagen uit het ziekenhuis. 14 in Aalst, 8 in Sint-Niklaas, 5 in Dendermonde en eentje in Zottegem. In Aalst vertrekken er ook nog eens drie extra patiënten naar het schakelzorgcentrum in het Ibis Hotel. Daar verblijven nu 7 mensen. Intussen zijn er in onze ziekenhuizen al 556 mensen genezen verklaard.