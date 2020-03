We gaven het gisteren al kort mee in ons nieuws: parkeerbedrijf Optimal Parking Control, beter bekend als OPC, zal geen parkeerboetes meer innen tijdens de hele periode van bijzondere coronamaatregelen, en dat in alle steden en gemeenten waar het bedrijf actief is. De gezondheid en de veiligheid van iedereen, ook van het eigen personeel, is nu het belangrijkste, zeggen ze. Steden en gemeenten moeten nu zelf beslissen of parkeren daardoor ook gratis wordt. In Ninove is dat alvast wel het geval.