Coronavirus - Deze man fietst de 1000 km van KOTK toch, en schenkt ook 11.000 euro

En we sluiten af met unieke beelden uit Aalst die al meer dan 70 jaar oud zijn. Het zijn beelden gemaakt tussen de bevrijding van Aalst in 1944, en mei 1945. Het is een film van in totaal 18 minuten over de eerste weken en maanden na de bevrijding, met de eindeloze Britse militaire colonnes, de jacht op al dan niet vermeende collaborateurs en allerlei optochten. De stad Aalst geeft deze unieke beelden vrij omdat ze op zoek is naar de mensen die in beeld komen. Als je iemand herkent in de film, of je weet meer over een bepaalde gebeurtenis, wordt gevraagd om contact op te nemen met het stadsarchief. Aalst wil zo haar archief verbeteren en uitbreiden.