Coronavirus - Basketbalcompetitie bij mannen definitief stopgezet: Oostende is weer kampioen

Later deze middag besliste de burgemeester van Beveren ook nog dat de wedstrijd Waasland-Beveren AA Gent van zondag niet mag doorgaan. Dus ook niet zonder supporters, zoals de voetbalbond eerst besliste. De beslissing is er gekomen na overleg met de politie en het bestuur van Waasland-Beveren, maar zonder overleg met de voetbalbond. De burgemeester meent de veiligheid niet te kunnen waarborgen. In Beveren vreest men met andere woorden ongeregeldheden met supporters. De club staat op de rand van de degradatie. Als zondag het doek valt, zouden potjes van supporters wel eens kunnen overkoken. Wat er nu met alle andere matchen in eerst klasse gaat gebeuren, is maar de vraag. In principe moeten alle wedstrijden op de slotspeeldag op hetzelfde momenten gespeeld worden. De Pro League bekijkt op dit moment of de laatste speeldag van de reguliere competitie deze zondag nog wel kan doorgaan.