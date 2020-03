Coronavirus - 95 gedetineerden in gevangenis Dendermonde weigeren weer naar binnen te gaan na wandeling

In de gevangenis van Dendermonde weigerden gisteren rond de middag 95 gedetineerden om weer naar binnen te gaan na de ochtendwandeling. Ze eisten dat het bezoek opnieuw zou worden toegelaten en ze wilden mondmaskers. De gedetineerden staken aan de ingang van de wandeling en aan de muren kleding in brand. Politie en brandweer zijn daarop opgevorderd. In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus is de gemeenschappelijke wandeling voor de gevangenen nog wel toegestaan. Maar bezoek is opgeschort tot en met 3 april. Als compensatie hebben gedetineerden 20 euro extra belkrediet gekregen om in contact te blijven met hun familie en vrienden. Na tussenkomst van onderhandelaars en politie keerde de rust weer.