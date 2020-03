Coronavirus - Onrust gevangenis Dendermonde: gedetineerden terug naar binnen

Het parket van Oost-Vlaanderen is op zoek naar getuigen van een zware vechtpartij in Belsele afgelopen weekend. Mensen die beelden gemaakt hebben van de vechtpartij wordt gevraagd om die beelden te bezorgen aan de politie van Sint-Niklaas. Afgelopen zondagavond liep het grondig fout in het centrum van Belsele. Daar gingen verschillende mensen met elkaar op de vuist. De politie arresteerde twee mannen. Twee twintigers uit Waasmunster. Zij waren zeer agressief, ook tegenover de politie. Drie agenten raakten in het tumult gewond. Eén van de twee mannen is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. De andere man is vrij onder voorwaarden. Om een beter beeld te krijgen van de gebeurtenissen vraagt de politie om beelden te bezorgen.