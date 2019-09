Sint-Niklazenaar Conner Rousseau is kandidaat-voorzitter voor sp.a

De maatregelen om de overlast in de wijk Hemelrijk in Denderleeuw aan te pakken werken. Dat meldt het gemeentebestuur. De positieve evaluatie sterkt de gemeente ook om verder te gaan op de ingeslagen weg. In de zomer van vorig jaar was er bij de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco een collectieve klacht neergelegd door buurtbewoners, rond overlast van hangjongeren. De gemeente is daarop met alle betrokken partners rond de tafel gaan zitten en daaruit is de Taskforce Hemelrijk ontstaan. Heel wat aanbevelingen van de wijkbewoners werden uitgevoerd, en daarnaast zette het bestuur ook in op tweewekelijkse zitdagen van de sociale huisvestingsmaatschappij zelf. Buurtbewoners erkennen nu dat de wijk sindsdien rustiger is geworden en veiliger.