Zondag is het D-Day voor de politici in ons land. In één familie wordt op dit moment dubbel zo hard toegeleefd naar de verkiezingen. Meer bepaald in die van Sint-Niklaas gemeenteraadslid Lore Baeten. 23 is ze, maar ze kan steunen op de ervaring van haar moeder én grootmoeder. Want ook zij hebben er een carrière in de politiek opzitten. Een drie-geslacht politici dus.