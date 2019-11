Conner Rousseau nieuwe voorzitter sp.a

Conner Rousseau uit Sint-Niklaas is de nieuwe voorzitter van sp.a. Onderstaand persbericht stuurde z'n partij net de wereld in.





Conner Rousseau (26) wordt de jongste voorzitter uit de Belgische politiek geschiedenis. Vanmorgen is de telling van de stemmen voor het nieuwe voorzitterschap van sp.a afgerond. Conner Rousseau en Funda Oru kregen 72% van de stemmen van de leden achter zich. Dat betekent dat Rousseau (voorzitter) en Oru (ondervoorzitter) de volgende 4 jaar sp.a zullen leiden. Rousseau is met zijn 26 jaar meteen de jongste voorzitter uit de Belgische politieke geschiedenis. Conner Rousseau: “Ik ben heel trots, maar vooral ontzettend dankbaar dat de sp.a-leden Funda en mij het vertrouwen hebben gegeven om de partij een elektroshock te geven. De voorbije maanden hebben Funda en ik zoveel vuur gezien in de partij. We gaan er vollen bak invliegen om voor een sp.a te zorgen waar onze leden trots op kunnen zijn. Een sp.a die weer staat waar ze moet staan en klaar is om opnieuw verkiezingen te winnen.” “Vlaanderen heeft nood aan een sterke socialistische partij. We zijn als samenleving nog nooit zo rijk geweest, maar ook nog nooit zo ongelukkig. De angst en de verzuring maken de haat alleen groter. En de traditionele politiek is alleen met zichzelf bezig en zorgt niet voor oplossingen. Wij gaan met iets nieuws komen, iets positiefs.” “Daarom gaan we eerst en vooral de partij-organisatie op punt zetten, in stilte, en onder de waterlijn een aantal processen in gang zetten. Dat is wat nodig is om sp.a de komende jaren opnieuw te doen groeien. Ik ga de eerste drie maanden dan ook geen grote verklaringen afleggen”, zegt Rousseau. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat het ons zal lukken. Maar vanavond ga ik eerst een pintje drinken in Gent, waar Funda en ik een vat geven. Het zijn intense maanden geweest en het is veel te lang geleden dat ik mijn vrienden heb gezien.” Op 14 december, op het administratief congres van sp.a in Brussel, worden Conner Rousseau en Funda Oru officieel aangesteld door de leden van sp.a.