Koning Filip heeft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en sp.a-voorzitter Conner Rousseau aangesteld als preformateurs. Zij moeten de komende dagen het pad effenen om een federale regering te vormen. "Soms kan een deadline dodelijk zijn, soms kan het helpen. Ik hoop dat die deadline van 17 september helpt om een regering te vormen. Het moet lukken", vertelt Conner Rousseau in een interview met TV Oost Nieuws. Of het een probleem is dat de regering straks een Vlaamse minderheid heeft? "De vorige regering had een Vlaamse meerderheid. Die heeft de pensioenen verminderd en heeft niet geïnvesteerd in veiligheid. We zijn twee jaar zonder volwaardige regering. Geen enkele oplossing zal nu perfect zijn. Maar ik ga die Vlaamse stem sterk vertegenwoordigen in Brussel."